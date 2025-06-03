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Федерация футбола Нигерии о составе сборной на матч с Россией: «У Ндиди травма. Ихеаначо и Чуквуэзе срочно вызваны домой из-за чрезвычайных семейных обстоятельств»

В сборной Нигерии объяснили отсутствие ряда игроков в заявке на матч с Россией.

В состав нигерийской сборной на товарищеский матч не вошли Келечи ИхеаначоСевилья»), Сэмюэл Чуквуезе («Милан») и Уилфред НдидиЛестер»).

«У Ндиди травма. Ихеаначо и Чуквуэзе срочно вызваны домой в Нигерию из-за чрезвычайных семейных обстоятельств и были вынуждены уехать из сборной. Именно поэтому они не примут участия в матче против России. Также мы приняли решение вызвать Олусегуна», – сообщили в пресс-службе Федерации футбола Нигерии.

Матч России и Нигерии пройдет в пятницу, 6 июня, на стадионе «Лужники».

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1297 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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