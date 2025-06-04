«Краснодару» интересен хавбек «Эльче» Меркау. У аргентинца 6+8 в сезоне в Сегунде

«Краснодару» интересен аргентинский полузащитник Николас Фернандес Меркау.

По информации Legalbet, чемпион России заинтересован в приобретении атакующего полузащитника вернувшегося в Ла Лигу «Эльче ». «Быки» всерьез рассматривают вариант с покупкой 25-летнего игрока.

В минувшем сезоне Фернандес сыграл за «Эльче» в 33 матчах Сегунды, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Подробная статистика выступлений Николаса Фернандеса – здесь .