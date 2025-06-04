«Краснодару» интересен хавбек «Эльче» Меркау. У аргентинца 6+8 в сезоне в Сегунде
«Краснодару» интересен аргентинский полузащитник Николас Фернандес Меркау.
По информации Legalbet, чемпион России заинтересован в приобретении атакующего полузащитника вернувшегося в Ла Лигу «Эльче». «Быки» всерьез рассматривают вариант с покупкой 25-летнего игрока.
В минувшем сезоне Фернандес сыграл за «Эльче» в 33 матчах Сегунды, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Подробная статистика выступлений Николаса Фернандеса – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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