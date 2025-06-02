Мурад Мусаев: «Не исключал бы уход Сперцяна по ходу сезона – в августе, за неделю до закрытия трансферного окна»
Мурад Мусаев высказался о возможном уходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».
– Есть ли внутри «Краснодара» ресурс, чтобы заменить Сперцяна?
– На эту позицию у нас есть Кривцов и Козлов. Когда Сперцян получил травму в начале весны, Никита неплохо его заменил, хотя ему комфортнее играть «восьмерку», больше быть на мяче. Но нам нужен еще один игрок в середину поля. Даже если Сперцян останется.
– Такое возможно?
– Все зависит от предложения. Не исключал бы, например, уход Сперцяна и уже по ходу сезона – в августе, за неделю до закрытия трансферного окна.
– Разве это соответствует принципам «Краснодара»?
– Сейчас будет клубный чемпионат мира, поэтому мы должны быть готовы к тому, что клубы, которые интересуются Эдо, не будут работать очень быстро, – сказал тренер «Краснодара» в интервью Спортс”.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: блог Open the Doors на Спортс”
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