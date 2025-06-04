«Севилья» рассматривает возможность трансфера Сперцяна из «Краснодара» летом («РБ Спорт»)

Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Испании.

По информации «РБ Спорт», «Севилья » рассматривает возможность подписания полузащитника «Краснодара » в летнее трансферное окно.

В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер испанской команды Хоакин Капаррос , ранее работавший с ним в сборной Армении.

В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отличившись 11 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь .