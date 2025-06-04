«Севилья» рассматривает возможность трансфера Сперцяна из «Краснодара» летом («РБ Спорт»)
Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Испании.
По информации «РБ Спорт», «Севилья» рассматривает возможность подписания полузащитника «Краснодара» в летнее трансферное окно.
В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер испанской команды Хоакин Капаррос, ранее работавший с ним в сборной Армении.
В минувшем сезоне Мир РПЛ Сперцян провел 28 матчей, отличившись 11 голами и 6 ассистами. Его статистика – здесь.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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