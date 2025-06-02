Сперцян не входит в список трансферных целей «Порту» (O Jogo)

В «Порту» не рассматривают трансфер Эдуарда Сперцяна.

Ранее Legalbet сообщил, что хавбек «Краснодара » попал в шорт-лист португальского клуба.

Однако, по информации O Jogo, российский футболист не входит в список потенциальных усилений клуба.

Спортивный директор португальцев Андони Субисаррета ответил на вопрос о Сперцяне таким образом: «Политика нашего клуба – не комментировать слухи».