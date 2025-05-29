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  • «Краснодару» интересен Щетинин из «Ростова». Клуб считает, что хавбек «может дорасти до уровня Сперцяна» (Metaratings)
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«Краснодару» интересен Щетинин из «Ростова». Клуб считает, что хавбек «может дорасти до уровня Сперцяна» (Metaratings)

«Краснодару» интересен Кирилл Щетинин.

По информации Metaratings.ru, «быки» видят в полузащитнике «Ростова» игрока, способного в потенциале дорасти до уровня Эдуарда Сперцяна.

«Краснодар» уже связался с представителями футболиста и обговаривали детал возможного контракта. Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему хавбеку проявляют «Локомотив» и «Динамо». 

В минувшем сезоне Мир РПЛ на счету Щетинина гол и две результативные передачи в 28 матчах. Его статистику можно найти здесь

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ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoЭдуард Сперцян
logoКирилл Щетинин
logoРостов
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
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