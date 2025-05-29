«Краснодару» интересен Щетинин из «Ростова». Клуб считает, что хавбек «может дорасти до уровня Сперцяна» (Metaratings)

«Краснодару» интересен Кирилл Щетинин.

По информации Metaratings.ru, «быки» видят в полузащитнике «Ростова » игрока, способного в потенциале дорасти до уровня Эдуарда Сперцяна .

«Краснодар » уже связался с представителями футболиста и обговаривали детал возможного контракта. Ранее сообщалось , что интерес к 23-летнему хавбеку проявляют «Локомотив» и «Динамо».

В минувшем сезоне Мир РПЛ на счету Щетинина гол и две результативные передачи в 28 матчах. Его статистику можно найти здесь .