«Краснодару» интересен Щетинин из «Ростова». Клуб считает, что хавбек «может дорасти до уровня Сперцяна» (Metaratings)
«Краснодару» интересен Кирилл Щетинин.
По информации Metaratings.ru, «быки» видят в полузащитнике «Ростова» игрока, способного в потенциале дорасти до уровня Эдуарда Сперцяна.
«Краснодар» уже связался с представителями футболиста и обговаривали детал возможного контракта. Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему хавбеку проявляют «Локомотив» и «Динамо».
В минувшем сезоне Мир РПЛ на счету Щетинина гол и две результативные передачи в 28 матчах. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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