«Сити» хочет подписать Шерки до КЧМ. Соглашения с «Лионом» могут достичь в ближайшие дни (Бен Джейкобс)
«Манчестер Сити» планирует подписать Райана Шерки к клубному чемпионату мира.
По данным журналиста Бена Джейкобса, «горожане» работают над тем, чтобы закрыть сделку к турниру, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.
Отмечается, что полузащитник «Лиона» уже согласился на переход. Однако в его контракте нет отступных, а французский клуб намерен получить более 30 млн евро.
Переговоры продолжаются, и есть реальный шанс, что соглашение будет достигнуто в ближайшие дни.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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