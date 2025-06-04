«Сити» хочет подписать Шерки до КЧМ. Соглашения с «Лионом» могут достичь в ближайшие дни (Бен Джейкобс)

«Манчестер Сити» планирует подписать Райана Шерки к клубному чемпионату мира.

По данным журналиста Бена Джейкобса, «горожане» работают над тем, чтобы закрыть сделку к турниру, который пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

Отмечается, что полузащитник «Лиона » уже согласился на переход. Однако в его контракте нет отступных, а французский клуб намерен получить более 30 млн евро.

Переговоры продолжаются, и есть реальный шанс, что соглашение будет достигнуто в ближайшие дни.