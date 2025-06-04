«Ман Сити» может купить Симонса, если сорвется трансфер Шерки

«Манчестер Сити» может купить Хави Симонса, если сорвется трансфер Райана Шерки.

Ранее сообщалось , что «горожане» договорились с 21-летним атакующим полузащитником «Лиона », клуб вскоре сделает предложение французам.

По данным L’Équipe, Шерки по-прежнему не дал окончательного согласия на переход в «Ман Сити », поэтому клуб рассматривает полузащитника «Лейпцига » как альтернативный вариант, если подписать француза не удастся.

Хави намерен покинуть немецкий клуб, который не попал в еврокубки на следующий сезон.

В сезоне-2024/25 Симонс провел 25 матчей в Бундеслиге, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач. Его статистика – здесь .

В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, забил 8 голов и сделал 11 ассистов. Его статистика – здесь .