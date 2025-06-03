Слот прервал отпуск ради поездки на юг Франции на встречу с Шерки. Главная цель «Ливерпуля» – Виртц, но мерсисайдцы параллельно ведут переговоры с хавбеком «Лиона»

Арне Слот летал на юг Франции на встречу с хавбеком «Лиона» Райаном Шерки.

Ранее сообщалось , что «Ливерпуль» предложил 130 млн евро за полузащитника «Байера » Флориана Виртца . Немцы отклонили это предложение.

Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот на прошлой неделе прервал свой отпуск и вылетел на юг Франции, чтобы встретиться с полузащитником «Лиона» Райаном Шерки .

Несмотря на то, что основной трансферной целью англичан является Флориан Виртц, «Ливерпуль » проводит тщательную проработку других вариантов и готовится ко всем возможным сценариям.

Переговоры с Шерки были запланированы до того, как англичане сделали предложение «Байеру» по Виртцу.

Однако ранее стало известно , что хавбек «Лиона» дал согласие на переход в «Манчестер Сити» и общался с Пепом Гвардиолой. В «Сити» уверены, что смогут подписать 21-летнего француза.

