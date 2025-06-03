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Слот прервал отпуск ради поездки на юг Франции на встречу с Шерки. Главная цель «Ливерпуля» – Виртц, но мерсисайдцы параллельно ведут переговоры с хавбеком «Лиона»

Арне Слот летал на юг Франции на встречу с хавбеком «Лиона» Райаном Шерки.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил 130 млн евро за полузащитника «Байера» Флориана Виртца. Немцы отклонили это предложение. 

Главный тренер мерсисайдцев Арне Слот на прошлой неделе прервал свой отпуск и вылетел на юг Франции, чтобы встретиться с полузащитником «Лиона» Райаном Шерки.

Несмотря на то, что основной трансферной целью англичан является Флориан Виртц, «Ливерпуль» проводит тщательную проработку других вариантов и готовится ко всем возможным сценариям.

Переговоры с Шерки были запланированы до того, как англичане сделали предложение «Байеру» по Виртцу. 

Однако ранее стало известно, что хавбек «Лиона» дал согласие на переход в «Манчестер Сити» и общался с Пепом Гвардиолой. В «Сити» уверены, что смогут подписать 21-летнего француза. 
 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: The Athletic
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