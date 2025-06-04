«Ман Сити» договорился с Шерки. Клуб сделает предложение «Лиону» о трансфере хавбека в ближайшие часы

Райан Шерки договорился с «Манчестер Сити».

Английский клуб и полузащитник «Лиона » вчера согласовали условия личного контракта, сообщает Фабрицио Романо.

Ожидается, что «горожане» сделают официальное предложение французскому клубу в ближайшие часы.

В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь .