«Ман Сити» договорился с Шерки. Клуб сделает предложение «Лиону» о трансфере хавбека в ближайшие часы
Райан Шерки договорился с «Манчестер Сити».
Английский клуб и полузащитник «Лиона» вчера согласовали условия личного контракта, сообщает Фабрицио Романо.
Ожидается, что «горожане» сделают официальное предложение французскому клубу в ближайшие часы.
В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.
Россия
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Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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