Гави о «Золотом мяче»: «У Дембеле был невероятный сезон – должен быть в тройке. Ямаль сделал нечто выдающееся – надеюсь, он сможет выиграть»
Гави считает Усмана Дембеле и Ламина Ямаля фаворитами «Золотого мяча».
«У Дембеле был невероятный, уникальный сезон. Он должен быть в тройке лучших. Ус – мой брат, и я был бы очень рад за него [если бы он выиграл].
Ямаль сделал нечто выдающееся [в этом сезоне]. Я надеюсь, что он тоже сможет выиграть «Золотой мяч», – сказал полузащитник «Барселоны».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Diario Sport
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