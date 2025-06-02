Гави о «Золотом мяче»: «У Дембеле был невероятный сезон – должен быть в тройке. Ямаль сделал нечто выдающееся – надеюсь, он сможет выиграть»

Гави считает Усмана Дембеле и Ламина Ямаля фаворитами «Золотого мяча».

«У Дембеле был невероятный, уникальный сезон. Он должен быть в тройке лучших. Ус – мой брат, и я был бы очень рад за него [если бы он выиграл].

Ямаль сделал нечто выдающееся [в этом сезоне]. Я надеюсь, что он тоже сможет выиграть «Золотой мяч », – сказал полузащитник «Барселоны».