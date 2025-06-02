Дешам о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Победа в ЛЧ – это здорово, но сезон еще не окончен. Есть обладатель «Золотой бутсы» Мбаппе, Ямаль. Как насчет Левандовского, Рафиньи?»

Дидье Дешам оценил шансы Усмана Дембеле на «Золотой мяч» после победы «ПСЖ» в ЛЧ.

«Победа в Лиге чемпионов – это здорово, но голосуют журналисты, и сезон еще не окончен. По-моему, на сегодняшний день сложно определить тройку кандидатов.

Есть Мбаппе, лучший бомбардир Ла Лиги и обладатель «Золотой бутсы », хотя он только что перешел в другой клуб. Или Ламин Ямаль , который, на мой взгляд, неплохо себя проявил... И как насчет Левандовского или Рафиньи ?» – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Gazzetta dello Sport.