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  • Дешам о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Победа в ЛЧ – это здорово, но сезон еще не окончен. Есть обладатель «Золотой бутсы» Мбаппе, Ямаль. Как насчет Левандовского, Рафиньи?»
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Дешам о шансах Дембеле на «Золотой мяч»: «Победа в ЛЧ – это здорово, но сезон еще не окончен. Есть обладатель «Золотой бутсы» Мбаппе, Ямаль. Как насчет Левандовского, Рафиньи?»

Дидье Дешам оценил шансы Усмана Дембеле на «Золотой мяч» после победы «ПСЖ» в ЛЧ.

«Победа в Лиге чемпионов – это здорово, но голосуют журналисты, и сезон еще не окончен. По-моему, на сегодняшний день сложно определить тройку кандидатов.

Есть Мбаппе, лучший бомбардир Ла Лиги и обладатель «Золотой бутсы», хотя он только что перешел в другой клуб. Или Ламин Ямаль, который, на мой взгляд, неплохо себя проявил... И как насчет Левандовского или Рафиньи?» – сказал главный тренер сборной Франции в интервью Gazzetta dello Sport.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoДидье Дешам
logoУсман Дембеле
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logoЛа Лига
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