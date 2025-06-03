Санчо попрощался с «Челси»: «Люблю всех, кто заставил меня почувствовать себя как дома. Спасибо 💙🙏🏼»

Джейдон Санчо попрощался с «Челси».

Ранее стало известно , что лондонский клуб не выкупит 25-летнего вингера у «Манчестер Юнайтед», так как не смог согласовать с игроком условия личного контракта. «Челси» выплатит «МЮ» 5 млн фунтов за невыполнение условия обязательного выкупа, сумма которого могла составить до 25 млн фунтов.

«Благодарен за этот опыт. Люблю всех в «Челси», кто заставил меня почувствовать себя как дома – партнеры по команде, персонал и болельщики.

Желаю клубу всего наилучшего в будущем. Искренне благодарен. Спасибо, «синие» 💙🙏🏼», – написал англичанин.

В минувшем сезоне Санчо провел за «Челси » 31 матч в АПЛ , отметившись 3 голами и 4 ассистами, а также выиграл в составе «синих» Лигу конференций. Подробную статистику игрока можно изучить здесь .

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