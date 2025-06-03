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Санчо будет играть за «МЮ» в следующем сезоне либо вернется в «Боруссию», считают букмекеры

Джейдон Санчо может вернуться в дортмундскую «Боруссию».

По данным The Athletic, «Челси» не выкупит 25-летнего вингера у «МЮ» и выплатит 5 млн фунтов за невыполнение условия обязательного выкупа.

Британские букмекеры считают, что Санчо начнет следующий сезон в «Манчестер Юнайтед» – на это дают коэффициент 1.75. В числе основных вариантов также рассматривается возвращение в «Боруссию» (4.00).

Клуб Санчо в следующем сезоне по версии букмекеров:

1. «Манчестер Юнайтед» – 1.75

2. «Боруссия» – 4.00

3. Любой саудовский клуб – 6.00

4-5. «Астон Вилла» – 7.50

4-5. Любой клуб МЛС – 7.50

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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