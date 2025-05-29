Санчо сказал, что не вернется в «МЮ». Игрок «Челси» разговаривал по телефону на поле после финала Лиги конференций

Джейдон Санчо сказал, что не вернется в «Манчестер Юнайтед».

«Челси » победил «Бетис » в финале Лиги конференций со счетом 4:1.

После матча вингер лондонцев Санчо разговаривал с кем-то по телефону на поле. «Нет, я не вернусь в «Манчестер Юнайтед », – сказал футболист.

25-летний англичанин выступает за «Челси» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» с опцией обязательного выкупа. Ранее сообщалось, что «синие» могут отказаться от полноценного трансфера игрока, если заплатят штраф в размере 5 млн фунтов.