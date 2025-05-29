Санчо сказал, что не вернется в «МЮ». Игрок «Челси» разговаривал по телефону на поле после финала Лиги конференций
Джейдон Санчо сказал, что не вернется в «Манчестер Юнайтед».
«Челси» победил «Бетис» в финале Лиги конференций со счетом 4:1.
После матча вингер лондонцев Санчо разговаривал с кем-то по телефону на поле. «Нет, я не вернусь в «Манчестер Юнайтед», – сказал футболист.
25-летний англичанин выступает за «Челси» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» с опцией обязательного выкупа. Ранее сообщалось, что «синие» могут отказаться от полноценного трансфера игрока, если заплатят штраф в размере 5 млн фунтов.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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