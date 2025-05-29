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Санчо поставил фото рэперши Saweetie на экран телефона. Вингер «Челси» случайно показал это после финала ЛК

У Джейдона Санчо фото рэперши Saweetie на экране телефона.

В среду 25-летний вингер выиграл с «Челси» Лигу конференций, в финале «синие» разгромили «Бетис» (4:1). 

Во время празднования Санчо случайно показал экран своего телефона, куда англичанин поместил фотографию американской рэп-исполнительницы Saweetie. 

В январе этого года артистка посетила «Стэмфорд Бридж», где, помимо прочего, встретилась с Санчо.

Джейдон забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 31 матче АПЛ. Его подробная статистика – здесь

Кто выиграет Лигу чемпионов?8129 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
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