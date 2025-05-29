«Челси» хотел бы сохранить Санчо, если игрок впишется в структуру зарплат. В «МЮ» он получает до 300 тысяч фунтов в неделю

«Челси» не планирует расставаться с Джейдоном Санчо.

Лондонский клуб ведет переговоры с представителями игрока о новых условиях контракта. Клуб хотел бы сохранить Санчо, если удастся достичь соглашения, которое вписывается в текущую структуру зарплат.

Санчо перешел в «Челси» прошлым летом на правах аренды из «Манчестер Юнайтед » с обязательством выкупа за 25 миллионов фунтов. «Синие» могут заплатить «МЮ» штраф в размере 5 миллионов фунтов, чтобы отказаться от этого обязательства.

У 25-летнего вингера остается еще один год по контракту с манкунианцами. Предполагается, что по договору с «МЮ» Санчо зарабатывает до 300 тысяч фунтов в неделю.

«Челси » не сможет предложить те же условия, так как клуб придерживается политики долгосрочных контрактов с мотивационной системой и более низкой базовой зарплатой.