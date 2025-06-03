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Ямаль назвал лучших игроков ЛЧ-2024/25 – Доннарумма, Пачо, Педри, Витинья и Рафинья

Ламин Ямаль назвал лучших футболистов Лиги чемпионов-2024/25.

«Барселона» выбыла из турнира на стадии 1/2 финала, уступив «Интеру» по сумме двух матчей (3:3, 3:4). Миланцы в матче за трофей были разгромлены «ПСЖ» (0:5).

17-летний вингер каталонцев выбрал Джанлуиджи Доннарумму («ПСЖ») лучшим вратарем ЛЧ, а Вильяна Пачо («ПСЖ») – лучшим защитником.

Ямаль назвал Педри («Барселона») и Витинью («ПСЖ») лучшими полузащитниками Лиги чемпионов, а Рафинью – лучшим нападающим.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
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