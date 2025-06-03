Снейдер считает Ямаля лучшим игроком ЛЧ и предпочел его Салаху и Дембеле: «Вундеркинд. Попал бы в состав «Интера»-2010, любой команды»
Уэсли Снейдер считает Ламина Ямаля лучшим игроком Лиги чемпионов.
– Ламин Ямаль или Мохамед Салах?
– Ямаль.
– Лаутаро Мартинес или Роберт Левандовски?
– Левандовски.
– Джанлуиджи Доннарумма или Ян Зоммер?
– Доннарумма.
– Рафинья или Усман Дембеле?
– Дембеле.
– Ямаль или Левандовски?
– Ямаль.
– Доннарумма или Дембеле?
– Дембеле.
– Ямаль или Дембеле?
– Ямаль.
– Насколько хорош Ямаль?
– Потрясающий игрок. Вундеркинд.
– Попал бы он в состав «Интера»-2010?
– Конечно! Он в любой состав попал бы, – сказал бывший хавбек миланцев.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Front Three в TikTok
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости