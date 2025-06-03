Снейдер считает Ямаля лучшим игроком ЛЧ и предпочел его Салаху и Дембеле: «Вундеркинд. Попал бы в состав «Интера»-2010, любой команды»

Уэсли Снейдер считает Ламина Ямаля лучшим игроком Лиги чемпионов.

– Ламин Ямаль или Мохамед Салах?

– Ямаль.

– Лаутаро Мартинес или Роберт Левандовски?

– Левандовски.

– Джанлуиджи Доннарумма или Ян Зоммер?

– Доннарумма.

– Рафинья или Усман Дембеле?

– Дембеле.

– Ямаль или Левандовски?

– Ямаль.

– Доннарумма или Дембеле?

– Дембеле.

– Ямаль или Дембеле?

– Ямаль.

– Насколько хорош Ямаль?

– Потрясающий игрок. Вундеркинд.

– Попал бы он в состав «Интера»-2010?

– Конечно! Он в любой состав попал бы, – сказал бывший хавбек миланцев.