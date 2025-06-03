Кукурелья о шансах Ямаля на «Золотой мяч»: «Он не дошел до финала ЛЧ, это может помешать. Я давно не смотрел матчи только ради одного игрока – а ради Ламина смотрю»
Марк Кукурелья порассуждал о шансах Ламина Ямаля на «Золотой мяч».
«Ламину может помешать тот факт, что он не дошел до финала Лиги чемпионов. Но признаюсь: давно не было такого, чтобы я включал матч только ради одного игрока – а ради Ламина включаю.
И мне приходится защищаться против него на тренировках – и это, скажу честно, еще то наказание. У него куча приемов и техник, остановить его – почти невозможно.
Тренер постоянно ставит его против меня – не знаю, может, специально», – заявил защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья.
Напомним, 5 июня испанская сборная сыграет с командой Франции в полуфинале Лиги наций.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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