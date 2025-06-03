Ямаль о менталитете «Барсы»: «Люди думали, что «Реал» может сделать камбэк с «Арсеналом». Когда мы сыграли вничью с «Интером», люди засомневались – вот что нужно изменить»
Ламин Ямаль поделился мыслями о психологии «Барселоны».
«Мы прибавляем, но должны верить, что мы лучшие.
Когда «Реал» проиграл «Арсеналу» [в Лиге чемпионов], люди думали, что они могут сделать камбэк.
Когда мы сыграли вничью с «Интером», люди засомневались. Вот что нужно изменить», – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в интервью в интервью COPE
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
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