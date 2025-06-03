Ямаль о менталитете «Барсы»: «Люди думали, что «Реал» может сделать камбэк с «Арсеналом». Когда мы сыграли вничью с «Интером», люди засомневались – вот что нужно изменить»

Ламин Ямаль поделился мыслями о психологии «Барселоны».

«Мы прибавляем, но должны верить, что мы лучшие.

Когда «Реал » проиграл «Арсеналу » [в Лиге чемпионов], люди думали, что они могут сделать камбэк.

Когда мы сыграли вничью с «Интером », люди засомневались. Вот что нужно изменить», – сказал вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в интервью в интервью COPE