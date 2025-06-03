Индзаги покинет «Интер» и возглавит «Аль-Хилаль». Симоне подпишет 3-летний контракт с саудовцами на этой неделе (Фабрицио Романо)
Симоне Индзаги покинет «Интер» и возглавит «Аль-Хилаль».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «нерадзурри» договорились о прекращении сотрудничества с главным тренером.
Ожидается, что Индзаги подпишет трехлетний контракт с «Аль-Хилалем» на этой неделе.
Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года. Под его руководством миланский клуб выиграл Серию А, дважды стал обладателем Кубка Италии и два раза вышел в финал Лиги чемпионов.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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