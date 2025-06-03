  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» связался с Фабрегасом на фоне возможного ухода Индзаги. «Аль-Хилаль» верит, что Симоне примет предложение
36

«Интер» связался с Фабрегасом на фоне возможного ухода Индзаги. «Аль-Хилаль» верит, что Симоне примет предложение

«Интер» может назначить Франсеска Фабрегаса вместо Симоне Индзаги.

По данным Corriere dello Sport, миланский клуб связался с тренером «Комо» на случай ухода Индзаги, это приоритетный вариант «нерадзурри». Клуб хочет как можно скорее решить вопрос с заменой нынешнему тренеру, если Симоне решит уйти в «Аль-Хилаль».

При этом саудовский клуб все больше уверен в том, что получит согласие от Индзаги в ближайшие дни, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1256 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Corriere dello Sport
logoИнтер
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
logoКомо
logoФрансеск Фабрегас
logoсерия А Италия
logoСимоне Индзаги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Интер» начал переговоры с Хейлундом. Форвард «МЮ» с 4 голами в сезоне АПЛ – одна из главных целей миланцев
732 июня, 18:43
«Интер» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА за евросезон-2024/25. «Барселона» – 2-я, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 5-й, «Ливерпуль» – 9-й, «Реал» – 15-й
302 июня, 15:32
Дешам о финале ЛЧ: «Игры не было, «ПСЖ» превосходил «Интер» от начала до конца. Это также победа Энрике, оставшегося верным своим идеям – в ноябре они едва не вылетели»
32 июня, 13:23
Главные новости
«В Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек Дуду о безопасности в России и Бразилии
31 секунду назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильмсу и Сане
210 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
2024 минуты назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
330 минут назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
231 минуту назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1337 минут назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
846 минут назад
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
4648 минут назад
Ямаль получил три звезды от Marca за матч с Францией, Мбаппе – две, Дембеле и Педри – одну. У Меньяна, Лангле, Конате, Калулу – прочерк
2650 минут назад
Экс-хавбек США Бедойя о конфликте Трампа и Маска: «Неужели люди удивлены, что два самых нарциссичных, социопатических и эгоистичных человека поссорились?»
33сегодня, 10:02
Ко всем новостям
Последние новости
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
2 минуты назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью в 4800 евро во время финала ЛЧ
13 минуты назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
6 минут назадВидео
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
315 минут назад
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
23 минуты назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
133 минуты назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
435 минут назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03
«Тоттенхэм» выплатит Постекоглу 4 млн фунтов в случае увольнения
1сегодня, 09:52
Анчелотти о целях в Бразилии: «Побороться за победу на ЧМ и вернуть сборную на лидирующие позиции»
сегодня, 09:51