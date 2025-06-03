«Интер» связался с Фабрегасом на фоне возможного ухода Индзаги. «Аль-Хилаль» верит, что Симоне примет предложение
«Интер» может назначить Франсеска Фабрегаса вместо Симоне Индзаги.
По данным Corriere dello Sport, миланский клуб связался с тренером «Комо» на случай ухода Индзаги, это приоритетный вариант «нерадзурри». Клуб хочет как можно скорее решить вопрос с заменой нынешнему тренеру, если Симоне решит уйти в «Аль-Хилаль».
При этом саудовский клуб все больше уверен в том, что получит согласие от Индзаги в ближайшие дни, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Corriere dello Sport
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