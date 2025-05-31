Ди Канио об Индзаги: «Я бы не спешил ехать в Саудовскую Аравию. Да, там огромные деньги, но с контрактом на 8-10 млн в Европе он может вписать свое имя среди звезд»

Паоло Ди Канио не советует Симоне Индзаги ехать в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось , что у главного тренера «Интера » есть устное соглашение с «Аль-Хилалем».

«Я не даю советов, но у меня есть свое мнение на этот счет. Симоне сумел развить команду, «Интер» выбрал его, чтобы превратить консервативную схему Конте 3-5-2 в гибкую, гармоничную, техничную и атакующую систему.

Чалханоглу стал реджистой – одним из лучших в Европе. Если он выиграет Лигу чемпионов, то отмоется от всего того, чего не добился в этом году в чемпионате.

Если Индзаги победит, то я бы на его месте остался, особенно если будут гарантии значительного бюджета на трансферном рынке, я бы остался. Он живет в симбиозе с клубом, ему создают комфортные условия, он может спокойно работать.

Выиграл Лигу чемпионов? Тогда в следующем году нацелен на скудетто и как минимум на четвертьфинал Лиги чемпионов, чтобы сохранить статус клуба. Если я выигрываю Лигу чемпионов, но у меня возникнет страх, что придется заново перестраивать команду, но я не хочу проблем, тогда скажу: черт побери, я выиграл скудетто и Лигу чемпионов за 4 года и еще пару других трофеев, которые вроде и считаются второстепенными, но они тоже у нас.

Если он останется, можно будет рассчитывать на несколько серьезных приобретений, а не только на игроков, приходящих на правах свободного агента. Но давайте всем проясним, в том числе болельщикам, чтобы их не вводили в заблуждение: свободный агент – это не значит «плохой игрок», иначе мы просто обманываем людей. Руководство сработало грамотно, за два года до этого все подготовив.

Я разговаривал с болельщиками «Интера» в самолете, и они говорили о свадьбе с сушеным инжиром (итальянская пословица о скромных возможностях – Спортс’‘), а я привел пример с Ямалем: если бы он влюбился в «Сан-Сиро» и не продлил контракт с «Барселоной», и тогда бы Маротта его подписал…

Вот как тогда? Допустим, Ямаль приходит как свободный агент – и это тоже «свадьба с сушеным инжиром»? Тюрам – это не Ямаль, но если бы он пришел в «Интер» годом раньше, за него все равно пришлось бы заплатить 40 миллионов. Подождали год – и получили важного игрока.

Будь я на месте Симоне, я бы не спешил ехать в Саудовскую Аравию. Да, там предлагают огромные деньги, и я не лезу в чужие карманы, но с четырехлетним контрактом на 8-10 миллионов в Европе он может вписать свое имя среди звезд», – сказал экс-нападающий «Лацио» в эфире Sky Sport.