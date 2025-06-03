Гендиректор «Пари НН» о голосовании клубов РПЛ: «Благодарен, что поддержали нас, профессиональное, человеческое спасибо. Будем ждать решения исполкома – ничего еще не закончено»

В «Пари НН» поблагодарили клубы Мир РПЛ за выбор в качестве замены «Химок».

На сегодняшнем собрании клубы РПЛ большинством голосов поддержали сохранение нижегородской команды в высшем дивизионе вместо «Химок», не получивших лицензию для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. Итоги голосования будут учтены исполкомом РФС при принятии окончательного решения.

«Я благодарен всем нашим партнерам, всем коллегам по Российской премьер‑лиге, что поддержали нас. За это им профессиональное, человеческое спасибо от меня лично, от клуба, наших болельщиков.

Конечно, решение пока не принято, будем дожидаться решения исполкома. Но первый шаг сделан, будем ждать, какое решение примет исполком. Для нас еще ничего не закончено», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов .

Заседание исполкома РФС состоится на этой неделе, сообщил Митрофанов. 13 клубов РПЛ выступили за сохранение «Пари НН» в лиге