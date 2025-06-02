«Интер» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА за евросезон-2024/25. «Барселона» – 2-я, «ПСЖ» – 4-й, «МЮ» – 5-й, «Ливерпуль» – 9-й, «Реал» – 15-й

«Интер» лидирует по набранным очкам за этот евросезон.

Итальянский клуб, дошедший до финала Лиги чемпионов, возглавил сезонную таблицу коэффициентов УЕФА. Он набрал больше 40 баллов, ближайший к нему клуб – меньше 37.

В первую двадцатку лучших команд, исходя из их выступлений в еврокубках в этом сезоне, попали:

1. «Интер » – 40,25 очка.

2. «Барселона» – 36,25.

3. «Арсенал » – 36.

4. «ПСЖ» – 33,5.

5. «Манчестер Юнайтед » – 32,5.

6. «Тоттенхэм» – 32,25.

7. «Астон Вилла» – 30,25.

8. «Челси» – 30.

9. «Ливерпуль » – 29,5.

10. «Боруссия» Дортмунд – 27,75.

11. «Бавария» – 27,25.

12. «Атлетик» – 26,75.

13. «Атлетико» – 26,5.

14. «Лацио» – 26.

15. «Реал» – 24,5.

16. «Лилль» – 24.

17. «Байер» – 23,25.

18. «Айнтрахт» – 23.

19. «Лион» – 22,75.

20. ПСВ – 21,25.

«Реал» возглавил таблицу коэффициентов УЕФА перед сезоном-2025/26. «Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 5-й, «Челси» – 6-й, «Барселона» – 10-я, «МЮ» – 11-й, «Милан» – 19-й, «Ювентус» – 22-й