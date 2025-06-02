Флик – лучший тренер мира по версии игроков Бундеслиги. Энрике – 2-й, Алонсо – 3-й, Гвардиола – 4-й, Слот – 5-й, Индзаги – 6-й, Артета и Анчелотти поделили 7-8-е места
Ханс-Дитер Флик стал лучшим тренером мира по версии футболистов Бундеслиги.
Kicker опросил 216 игроков из чемпионата Германии. Главный тренер «Барселоны» занял первое место, набрав 31,9% голосов.
Вторую позицию занял Луис Энрике (16,7% голосов), третью – Хаби Алонсо (11,6%).
Рейтинг лучших тренеров мира по версии игроков Бундеслиги выглядит следующим образом:
1. Ханси Флик, «Барселона» – 31,9% голосов;
2. Луис Энрике, «ПСЖ» – 16,7%;
3. Хаби Алонсо, «Байер» – 11,6%;
4. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» – 9,3%;
5. Арне Слот, «Ливерпуль» – 8,8%;
6. Симоне Индзаги, «Интер» – 6,5%;
7-8. Микель Артета, «Арсенал» – 2,8%;
7-8. Карло Анчелотти, «Реал» – 2,3%.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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