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Кафанов о вкладе Сафонова в победу «ПСЖ» в ЛЧ: «Очень большой. Доннарумма побоялся потерять место в составе. Матвей заставил его выдать один из лучших отрезков в карьере»

Виталий Кафанов назвал большим вклад Матвея Сафонова в победу «ПСЖ» в ЛЧ.

26-летний российский вратарь провел 2 матча в победном для парижан розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. В финальной игре с «Интером» (5:0) он не выходил на поле.

В дебютном сезоне в составе французского клуба на счету Сафонова 17 игр во всех турнирах.

«Вклад Сафонова в победу в Лиге чемпионов очень большой. Никто бы не поверил, что он столько сыграет за «ПСЖ». Наверняка Доннарумму признают лучшим вратарем. Матвей помог ему. Доннарумма увидел конкурента, его это обижало. Он побоялся потерять место в составе. Матвей заставил его выдать один из лучших отрезков в карьере.

Сафонов сначала потерялся на таком уровне, он не успевал подумать на тренировках. Ему доверяли место в составе, потому что он был сильнее Доннаруммы моментами. У «ПСЖ» два сильных вратаря», – сказал тренер вратарей сборной России. 

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1271 голос
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoСборная России по футболу
logoВиталий Кафанов
logoЛига чемпионов УЕФА
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