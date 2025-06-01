Спиряков о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Матвей внес огромный вклад в эту победу. Если бы не он, то Доннарумма не провел бы один из лучших сезонов в карьере»
«Я считаю, что Матвей в этом сезоне внес огромный вклад в эту победу!
Если бы не Матвей в составе, то и Джиджи Доннарумма не провел бы, возможно, один из лучших сезонов в своей карьере. А этот розыгрыш Лиги чемпионов Доннарумма точно может занести себе в актив, потому что он провел его невероятно. И во многом именно конкуренция с Матвеем (а я напомню, Матвей сыграл достаточное количество матчей, в том числе успел выйти в Лиге чемпионов), уверен, заставила Доннарумму работать еще усерднее!
Поздравляем нашего амбассадора! Безумно счастлив за него!» – написал блогер и экс-голкипер «Амкала».
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