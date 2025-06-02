Карпин считает, что победы Сафонова и Аленичева в ЛЧ нельзя сравнивать: «Аленичев участвовал в финале, Сафонов – нет. Вклад Матвея был больше на тренировках»

Валерий Карпин заявил, что нельзя сравнивать достижения Сафонова и Аленичева.

Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов сезона-2024/25 в составе «ПСЖ », сыграв два матча в турнире. Дмитрий Аленичев выиграл Лигу чемпионов в составе «Порту » в 2004 году, забив гол в финале с «Монако» (3:0).

«Естественно, нельзя сравнивать Лигу чемпионов Аленичева и Сафонова. Матвей не играл. Его вклад был больше на тренировках.

Аленичев участвовал в финале, а Сафонов – нет», – сказал тренер сборной России Валерий Карпин.

Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. Сразу!