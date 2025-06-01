Виталий Кафанов: «Сафонов внес большую лепту во все победы «ПСЖ», создал серьезную конкуренцию Доннарумме. Благодаря этому Джанлуиджи провел сильную весну»

Виталий Кафанов высказался о победе Матвея Сафонова в Лиге чемпионов.

«Матвей – первый российский вратарь, выигравший Лигу чемпионов. От этого эмоции зашкаливают. Не сомневаюсь, что лучшим вратарем турнира признают Доннарумму, а это значит, что конкурент Матвея будет претендовать на звание лучшего вратаря Европы. Наш голкипер внес большую лепту в этом сезоне во все победы парижского клуба, сыграл 17 матчей и создал серьезную конкуренцию Джанлуиджи .

Зимой были слухи, что Доннарумма хочет уходить недовольный тем, что мало играет. Благодаря этой конкуренции весной провел очень сильную часть. Матвей – умница! Горжусь им! Это самый большой успех российского голкипера. И поздравляю всех российских болельщиков с этой победой Матвея!» — сказал тренер вратарей сборной России.

В Лиге чемпионов-2024/25 российский вратарь провел два матча, в которых пропустил один гол и раз отыграл на ноль.

Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов. Сразу!