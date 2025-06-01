Сафонов о 5:0 с «Интером»: «Невероятно! Голос сорвал, орал на всех. Я говорил, что сначала «Краснодар» выиграет РПЛ, потом «ПСЖ» Лигу чемпионов. Как будто знал»
Парижский клуб впервые выиграл трофей, разгромив в финале «Интер» со счетом 5:0.
– Знаешь, что в России тебя называют «наш слоняра»?
– Я видел, да.
– Медаль тяжелая?
– Хорошая.
– Как ощущения?
– Немножко буднично, потому что все трофеи выиграл в этом сезоне. Шучу, конечно. Голос сорвал. Неповторимые ощущения, что-то невероятное!
– На кого ты орал? На Доннарумму?
– Да на всех орал.
– Ты сказал, что тебя травмировали, пока вы праздновали.
– В толпе кто-то сунул локтем, похоже. Но в этот день вообще без разницы.
– Все ожидали борьбы от «Интера». А вы их просто размазали...
– Борьба была. Был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Рано забили первый гол, второй. Сопернику пришлось раскрыться немного, поменялась игра, и мы видели не тот футбол, который они показывали в сезоне.
– Получается, ты фартовый трансфер в истории «ПСЖ»? Как только ты пришел, команда выиграла все. Все говорят требл, а на самом деле четыре трофея.
– Не знаю, насколько я фартовый. Много ребят пришло. Квара пришел, тоже все трофеи выиграл. Magnifique! (Великолепно – Спортс’‘).
– Ты перед сезоном в интервью Нобелю [Арустамяну] сказал: «Я хочу, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ, а «ПСЖ» – Лигу чемпионов.
– Он спросил, что будет раньше: чемпионство «Краснодара» или Лига чемпионов «ПСЖ». Я сказал, что трофей «Краснодара», потому что матч будет на неделю раньше. Как будто знал что-то, – сказал вратарь парижского клуба Матвей Сафонов на поле в эфире Okko.