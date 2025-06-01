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Сафонов о 5:0 с «Интером»: «Невероятно! Голос сорвал, орал на всех. Я говорил, что сначала «Краснодар» выиграет РПЛ, потом «ПСЖ» Лигу чемпионов. Как будто знал»

Матвей Сафонов высказался о победе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Парижский клуб впервые выиграл трофей, разгромив в финале «Интер» со счетом 5:0. 

– Знаешь, что в России тебя называют «наш слоняра»? 

– Я видел, да. 

– Медаль тяжелая? 

– Хорошая. 

– Как ощущения? 

– Немножко буднично, потому что все трофеи выиграл в этом сезоне. Шучу, конечно. Голос сорвал. Неповторимые ощущения, что-то невероятное!

– На кого ты орал? На Доннарумму? 

– Да на всех орал. 

– Ты сказал, что тебя травмировали, пока вы праздновали. 

– В толпе кто-то сунул локтем, похоже. Но в этот день вообще без разницы. 

– Все ожидали борьбы от «Интера». А вы их просто размазали... 

– Борьба была. Был нервный матч. Просто мы использовали свои моменты. Рано забили первый гол, второй. Сопернику пришлось раскрыться немного, поменялась игра, и мы видели не тот футбол, который они показывали в сезоне. 

– Получается, ты фартовый трансфер в истории «ПСЖ»? Как только ты пришел, команда выиграла все. Все говорят требл, а на самом деле четыре трофея. 

– Не знаю, насколько я фартовый. Много ребят пришло. Квара пришел, тоже все трофеи выиграл. Magnifique! (Великолепно – Спортс’‘). 

– Ты перед сезоном в интервью Нобелю [Арустамяну] сказал: «Я хочу, чтобы «Краснодар» выиграл РПЛ, а «ПСЖ» – Лигу чемпионов

– Он спросил, что будет раньше: чемпионство «Краснодара» или Лига чемпионов «ПСЖ». Я сказал, что трофей «Краснодара», потому что матч будет на неделю раньше. Как будто знал что-то, – сказал вратарь парижского клуба Матвей Сафонов на поле в эфире Okko. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Okko
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМатвей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
logoДжанлуиджи Доннарумма
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