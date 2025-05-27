Карпин начал формировать тренерский штаб в «Динамо» («Чемпионат»)

Валерий Карпин начал формировать свой тренерский штаб в «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Карпин уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в «Динамо », – добавил источник.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил , что РФС разрешил 56-летнему специалисту совмещать работу в сборной России и московском клубе. Карпин может подписать контракт с бело-голубыми 10 июня.