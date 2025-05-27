Карпин начал формировать тренерский штаб в «Динамо» («Чемпионат»)
Валерий Карпин начал формировать свой тренерский штаб в «Динамо».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Карпин уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в «Динамо», – добавил источник.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что РФС разрешил 56-летнему специалисту совмещать работу в сборной России и московском клубе. Карпин может подписать контракт с бело-голубыми 10 июня.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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