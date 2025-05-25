«Динамо» надеется назначить Карпина в конце июня. Тренер был в офисе клуба («Чемпионат»)
Валерий Карпин может возглавить «Динамо».
Как сообщает «Чемпионат», в московском клубе надеются назначить Карпина, возглавляющего сборную России, главным тренером клуба в конце июня.
«Переговоры между сторонами проведены, обсуждаются детали, а главным препятствием остается позиция РФС по совмещению. Карпин уже был в офисе «Динамо», но пока окончательной ясности нет», – сообщил источник «Чемпионата».
В этом сезоне «Динамо» заняло 5-е место, набрав 56 очков.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?57577 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости