«Динамо» надеется назначить Карпина в конце июня. Тренер был в офисе клуба («Чемпионат»)

Валерий Карпин может возглавить «Динамо».

Как сообщает «Чемпионат», в московском клубе надеются назначить Карпина , возглавляющего сборную России, главным тренером клуба в конце июня.

«Переговоры между сторонами проведены, обсуждаются детали, а главным препятствием остается позиция РФС по совмещению. Карпин уже был в офисе «Динамо », но пока окончательной ясности нет», – сообщил источник «Чемпионата».

В этом сезоне «Динамо » заняло 5-е место, набрав 56 очков.