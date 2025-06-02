Ташуев считает, что «Ахмат» заслужил остаться в РПЛ: «Не забили 8 пенальти за сезон, пропускали на 90-й и позже – проклятие какое-то. В клубе все отлажено, с деньгами все нормально»

Сергей Ташуев считает, что «Ахмат» заслужил остаться в Мир РПЛ.

Грозненский клуб победил «Урал » в стыковых матчах (1:2, 2:0) и сохранил место в Премьер-лиге на следующий сезон.

– «Ахмат» заслужил остаться в РПЛ?

– Конечно. По всем показателям. С тем же «Акроном» имели подавляющее преимущество, но проиграли. Не забили 8 пенальти за сезон, пропускали мячи на 90-й минуте и позже.

Как говорят в клубе, это какое-то проклятие. При этом в клубе все стабильно и отлажено. И с деньгами все нормально, пусть их и не так много, как у топов, – сказал бывший тренер «Ахмата » Сергей Ташуев .

Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»