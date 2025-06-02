Ташуев о «Краснодаре»: «От скромности не умру, но я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ – как Золушка»

Сергей Ташуев подчеркнул свое влияние на развитие «Краснодара».

Российский специалист возглавлял клуб с 2009 по 2010 год.

– Неделю назад чемпионом России стал «Краснодар», который вы тренировали в ФНЛ. Чувствуете себя частью этого успеха?

– Конечно, от скромности не умру, но и правда это ощущаю. Считаю, я дал один из самых больших толчков в развитии клуба. Мой стиль понравился Сергею Николаевичу [Галицкому], потому он дал мне пятилетний контракт. Когда работал с «Краснодаром», задачи выхода в Премьер-лигу не стояло – и вдруг мы полтора круга идем на первом месте!

Я начал требовать, чтобы команда боролась за повышение. Галицкий не хотел.

– Почему?

– Говорил, структура не готова. Я же боролся до конца. Со средним составом мы вписались в борьбу за РПЛ, как Золушка. Я ведь настоял, чтобы команда в последних турах играла основой. За пятое место был прописан бонус, и за несколько туров до конца пошли разговоры, чтобы мы доиграли сезон резервом. Я тогда уже знал, что ухожу из-за разногласий с руководством во взглядах на развитие клуба. Мы выиграли все оставшиеся матчи – и с пятого места попали в РПЛ .

– Да, помним.

– Представьте, если бы тогда проиграли хотя бы одну игру! Казалось бы, мелочь, а она решила судьбу всего «Краснодара».

Помню, у Галицкого была тетрадь, в которой были записаны все желания. Среди них – Лига чемпионов. Это сбылось, – сказал Ташуев .

Интервью Мурада Мусаева: как «Краснодар» стал чемпионом