Тренер «Ахмата» Щербаченко о победе в стыках: «Поздравляю руководство республики, клуба, ребят и болельщиков. Мы не имели права не выполнить задачу»
Команда из Грозного обыграла «Урал» в ответном стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (2:0, первая игра – 1:2) и осталась в высшем дивизионе.
«У меня в карьере много было важных побед, были моменты, когда ребята подбрасывали. Но сегодня этот гол, эта радость от того, что выполнили задачу… Очень длительное время мы находились под сильным стрессом. В первую очередь была ответственность за республику. Команда так долго в РПЛ, и мы не имели права не выполнить задачу.
Первый тайм прошел тяжело, тот груз сказывался. В перерыве попросили раскрепоститься, играть низом, не передерживать мяч. По такому сценарию надо снимать фильм. Я поздравляю руководство республики, клуба, всех ребят и болельщиков. Мы чувствовали поддержку, нас все поддерживали. На игру был неординарный настрой.
Применили разные мотивационные методы, вплоть до показа кусочка фильма в темной раздевалке. К игре команду готовил весь штаб, мы разделились по разным секторам. Благодарность всему тренерскому и административному штабу.
Хотел бы поздравить Сергея Ташуева, Магомеда Адиева. Это те тренеры, кто тренировал в этом сезоне команду. Знаю, что Сергей Абуезидович смотрел матч, переживал. Внес очень большую лепту в эту победу, что мы дошли до стыков. К сожалению, наша тренерская доля, что бывает необходимость и свежая идея. Так получилось, что эти два дня провели без него.
Думаю, что надо праздновать, но у команды мало времени для подготовки. Следующий этап – смена какой‑то части команды. Но сегодня мы поздравляем всех», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Федор Щербаченко.