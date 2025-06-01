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Сергей Ташуев: «Я фундаментальный тренер – ставлю игру, развиваю молодых футболистов. Своей работой в «Ахмате» горжусь, я проделал ее хорошо»

Сергей Ташуев гордится работой в «Ахмате» и назвал себя фундаментальным тренером.

Вчера команда из Грозного победила «Урал» (2:0) в ответном стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ и осталась в высшем дивизионе чемпионата России. После поражения в первой игре (1:2) Ташуев подал в отставку с поста главного тренера «Ахмата». В ответной игре командой руководил Федор Щербаченко.

После того, как клуб сохранил место в Премьер-лиге, Ташуев заявил: «Я не смотрел матч, а участвовал в нем. Я готовил команду, поставил в ней задачу и решил ее. То, что меня один день не было, ни о чем не говорит». Он также говорил после отставки: «Я тренер фундаментального уровня, а не пожарник. Я надеялся, что спасу от пожара «Ахмат», а дальше буду творить. К сожалению, не получилось».

– Сегодня есть некоторые разговоры, звонки. Я хочу принять такую команду, которая будет продолжать выстраивать свою игру, а не бороться за выживание. Я не пожарный, как многие думают, а фундаментальный тренер – ставлю игру, развиваю молодых футболистов.

Аномалия «Ахмата» – седьмое место по ненабранным очкам и по xG, плюс три игрока вызываются в сборную России. Так что я своей работой горжусь, я проделал ее хорошо, это однозначно.

– Получается, вы сейчас ведете переговоры?

– Есть звонки, варианты, наметки. Я готов работать, поэтому нет проблем.

– Россия или заграница?

– В ближнем зарубежье вариантов нет. У нас хороший чемпионат.

– Премьер-лига – да. Но если идти не в РПЛ?

– Не знаю. Главное – иметь перспективное направление, это очень важно, – заявил 66-летний тренер.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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