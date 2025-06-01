Макрон осудил беспорядки во Франции после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это неприемлемо и ничем не может быть оправдано. Мы накажем нарушителей, будем неумолимы»

Эммануэль Макрон осудил беспорядки во Франции после победы «ПСЖ» в ЛЧ.

Вчера «Пари Сен-Жермен » крупно обыграл «Интер» в финале (5:0) и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов .

Во время и после матча в Париже и других городах прошли массовые беспорядки. 192 человека пострадали во Франции, 559 человек по всей стране были задержаны, произошло 692 пожара – в 264 пострадали транспортные средства. Два человека погибли : женщину на скутере сбила машина, 17-летнего подростка ударили ножом в грудь рядом с фан-зоной.

Сегодня президент Франции в Елисейском дворце принял «ПСЖ».

«Ничто не может оправдать то, что произошло в последние часы. Жестокие столкновения неприемлемы. Мы будем преследовать [нарушителей], мы накажем, мы будем неумолимы.

Эти инциденты очень серьезны, неприемлемы, они лишили слишком многих наших соотечественников того, что должно было стать моментом счастья и беззаботности», – заявил Макрон.

Беспорядки во Франции после ЛЧ: больше 500 задержаний, поджоги, есть погибшие

Я задыхался от газа в Париже среди отморозков. Это не праздник, было страшно