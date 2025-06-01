УЕФА откроет дело в связи с массовым выходом на поле фанатов «ПСЖ» после финала ЛЧ
УЕФА накажет «ПСЖ» за поведение фанатов на финале Лиги чемпионов.
В финальном матче турнира в Мюнхене «ПСЖ» разгромил «Интер» (5:0).
L’Equipe сообщает, что УЕФА откроет разбирательство в связи с выходом нескольких сотен болельщиков французской команды на поле «Альянц Арены» после финального свистка. Отмечается, что фанаты прорвались через стюардов, однако массовый выход на поле не повлек за собой беспорядков и драк.
Также в отношении «ПСЖ» могут быть приняты дисциплинарные меры из-за использования фанатами дымовых шашек и вывешенный ультрас баннер с надписью «Остановите геноцид в Газе».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
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