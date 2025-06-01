УЕФА откроет дело в связи с массовым выходом на поле фанатов «ПСЖ» после финала ЛЧ

УЕФА накажет «ПСЖ» за поведение фанатов на финале Лиги чемпионов.

В финальном матче турнира в Мюнхене «ПСЖ» разгромил «Интер » (5:0).

L’Equipe сообщает, что УЕФА откроет разбирательство в связи с выходом нескольких сотен болельщиков французской команды на поле «Альянц Арены » после финального свистка. Отмечается, что фанаты прорвались через стюардов, однако массовый выход на поле не повлек за собой беспорядков и драк.

Также в отношении «ПСЖ » могут быть приняты дисциплинарные меры из-за использования фанатами дымовых шашек и вывешенный ультрас баннер с надписью «Остановите геноцид в Газе».