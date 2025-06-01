«ПСЖ» осудил беспорядки во Франции после победы в ЛЧ: «Это противоречит ценностям клуба. Трофей должен приносить радость, а не бесчинства»

«ПСЖ» осудил беспорядки во Франции на фоне их победы в Лиге чемпионов.

«ПСЖ » самым решительным образом осуждает насилие, произошедшее во время празднования. Титул чемпиона Европы должен быть моментом коллективной радости, а не беспорядков и бесчинств.

Эти единичные действия противоречат ценностям клуба и ни в коем случае не представляют подавляющее большинство наших болельщиков, чье образцовое поведение на протяжении всего сезона заслуживает похвалы.

«ПСЖ» призывает всех проявлять ответственность и уважение, чтобы эта историческая победа оставалась предметом всеобщей гордости», – говорится в заявлении клуба.