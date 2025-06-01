«ПСЖ» осудил беспорядки во Франции после победы в ЛЧ: «Это противоречит ценностям клуба. Трофей должен приносить радость, а не бесчинства»
«ПСЖ» осудил беспорядки во Франции на фоне их победы в Лиге чемпионов.
«ПСЖ» самым решительным образом осуждает насилие, произошедшее во время празднования. Титул чемпиона Европы должен быть моментом коллективной радости, а не беспорядков и бесчинств.
Эти единичные действия противоречат ценностям клуба и ни в коем случае не представляют подавляющее большинство наших болельщиков, чье образцовое поведение на протяжении всего сезона заслуживает похвалы.
«ПСЖ» призывает всех проявлять ответственность и уважение, чтобы эта историческая победа оставалась предметом всеобщей гордости», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости