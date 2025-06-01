Кассано о 0:5: «Интер» был уничтожен, худшее поражение в финале ЛЧ в истории. Дембеле прессинговал вратаря раз 70, Дуэ просто разорвал миланцев, Хвича играл крайнего защитника»

Антонио Кассано раскритиковал «Интер» и Симоне Индзаги за провал в финале ЛЧ.

Вчера «Интер » был разгромлен «ПСЖ» со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

«Этот матч мог обернуться радостью, но вместо этого «Интер» был уничтожен со всех точек зрения – в плане характера, качества игры, идей. Повезти может один, два, три раза. Но тут мы увидели огромную разницу во всем.

И нужно учитывать, что у «ПСЖ » была не самая лучшая команда в истории. Просто их тренер привил идею игры один в один. Кажется, Дембеле прессинговал вратаря [Яна Зоммера ] раз 70, лишив «нерадзурри» возможности начинать атаки от своих ворот.

Это было худшее поражение в финале Лиги чемпионов в истории.

«Интер» очень понятен для соперников в плане игре. У него никто не играет один в один. Просто посмотрите, что сделали Дуэ, Барколя, Хвича и Дембеле . «Интер» играет в такой футбол, для кого-то он хорош, для кого-то плох, но их игра очень предсказуемая. Дуэ просто разорвал их, Кварацхелия вообще играл крайнего защитника.

Это было показательное выступление. Против «Баварии» и «Барселоны» у «Интера» вышло хорошо, но им не хватает 3-4 шагов, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Можно выйти в финал, как это делал «Ювентус» Аллегри [дважды], но вам не хватит личностей, качества и тысячи других вещей, и это приведет к поражению.

Будет трудно подняться после такого, понять, как начинать снова, будет очень тяжело, это останется в памяти. У меня надолго засел в памяти счет 0:4 в матче с Испанией [в финале Евро-2012].

Индзаги? Бесполезно искать виноватых. Что можно было изменить? Даже если он хотел измениться, он не сделал этого за четыре года. Нельзя проснуться утром и решить, что будешь пробовать что-то новое.

Проблема в том, что первые четыре замены «Интера» – три защитника и Залевски. Просто попытайтесь что-то изменить...» – заявил бывший нападающий «Интера » и «Милана» Кассано в эфире Viva el Futbol.