Фраттези постучал по плечу Индзаги, спросил, почему его не выпустили в финале ЛЧ, и высказал разочарование решением тренера. Давиде покинет «Интер», если Симоне останется

Давиде Фраттези высказал Симоне Индзаги недовольство из-за неучастия в финале ЛЧ.

«Интер » уступил «ПСЖ » со счетом 0:5 в финальном матче турнира. Полузащитник оставался на скамейке запасных весь матч.

По информации La Gazzetta dello Sport, после игры Фраттези подошел к главному тренеру и постучал по плечу. Давиде попросил Индзаги объяснить, почему его не использовали, и высказал разочарование тем, что остался в запасе. Отмечается, что словесное противостояние между игроком и тренером длилось недолго.

Подчеркивается, что если Индзаги останется в клубе, Фраттези стопроцентно уйдет, решение уже принято. Если тренер сменится, положение футболиста предстоит оценить.

В этом сезоне Давиде забил 7 голов в 47 матчах во всех турнирах. Стоимость 25-летнего игрока оценивают примерно в 40 млн евро, его действующий контракт рассчитан до 2028 года.