Индзаги вручили большого «Золотого тапира» после 0:5 «Интера» в финале ЛЧ. Это шутливая антипремия за громкие провалы

Индзаги наградили «Золотым тапиром» после поражения «Интера» (0:5) в финале ЛЧ.

Вчера «Интер » был разгромлен «ПСЖ» со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

Сегодня журналисты Striscia la notizia, сатирической телевизионной программы, выходящей на Canale 5, вручили главному тренеру миланцев Симоне Индзаги большую фигуру «Золотого тапира». Это шутливая антипремия, вручаемая за громкие провалы в футболе.

«Мы сыграли плохо. Сегодня мне не хочется говорить. Я всегда был спортсменом: поражение – это обидно, но мы его принимаем.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов. «ПСЖ » – сильная команда, они заслужили победу», – сказал Индзаги на камеру.

Фото: x.com/marifcinter