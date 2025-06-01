  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Индзаги вручили большого «Золотого тапира» после 0:5 «Интера» в финале ЛЧ. Это шутливая антипремия за громкие провалы
Фото
27

Индзаги вручили большого «Золотого тапира» после 0:5 «Интера» в финале ЛЧ. Это шутливая антипремия за громкие провалы

Индзаги наградили «Золотым тапиром» после поражения «Интера» (0:5) в финале ЛЧ.

Вчера «Интер» был разгромлен «ПСЖ» со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.

Сегодня журналисты Striscia la notizia, сатирической телевизионной программы, выходящей на Canale 5, вручили главному тренеру миланцев Симоне Индзаги большую фигуру «Золотого тапира». Это шутливая антипремия, вручаемая за громкие провалы в футболе.

«Мы сыграли плохо. Сегодня мне не хочется говорить. Я всегда был спортсменом: поражение – это обидно, но мы его принимаем.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов. «ПСЖ» – сильная команда, они заслужили победу», – сказал Индзаги на камеру.

Фото: x.com/marifcinter

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Striscia la notizia в X
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСимоне Индзаги
logoИнтер
logoсерия А Италия
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
телевидение
ахахаха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фраттези постучал по плечу Индзаги, спросил, почему его не выпустили в финале ЛЧ, и высказал разочарование решением тренера. Давиде покинет «Интер», если Симоне останется
401 июня, 13:07
Сакки о финале ЛЧ: «ПСЖ» бежал со скоростью 160 км в час, они играли с закрытыми глазами. Разница с «Интером» была слишком очевидна – я не видел игры от команды Индзаги»
11 июня, 11:04
Индзаги о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» пропустил голы, которые никогда не пропускал до сегодняшнего дня. Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали»
16031 мая, 22:09
Маротта о 0:5 от «ПСЖ»: «Интер» заслужил поражение, соперник превосходил нас во всем. С Индзаги встретимся на следующей неделе, мнение нисколько не изменилось»
1631 мая, 21:56
«Интер» проиграл в финале ЛЧ второй раз за три последних года и в 4-й в истории. Клуб не побеждает 15 лет – с требла Моуринью
4231 мая, 21:22
Главные новости
Канисарес о «Золотом мяче»: «Борьба должна идти между Витиньей и Хакими. Ямалю не хватает статистики, он не играл в финале ЛЧ»
2621 минуту назад
Защитник «ПСЖ» Пачо посвятил победу в ЛЧ матери, умершей в день его дебюта в лиге Эквадора: «Мама всегда мне помогает. Вся моя сила – благодаря ей и моей семье»
125 минут назад
В «Барсе» ожидают, что наказание от УЕФА по делу о некорректном отражении прибыли не будет серьезнее небольшого денежного штрафа
231 минуту назад
Лига наций. 1/2 финала. Германия примет Португалию, Испания сыграет с Францией в четверг
4435 минут назад
Суд по делу Пакета завершен, решение вынесут через 4-8 недель. Игроку «Вест Хэма» грозит пожизненный бан за преднамеренное получение карточек
643 минуты назад
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
752 минуты назад
«Сафонов может вытеснить Доннарумму. Главное – воспользоваться шансом, когда он появится». Трезеге о вратарях «ПСЖ»
10сегодня, 12:13
Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
12сегодня, 11:51
Сперцян подорожал на 5 млн евро и делит 1-е место с Энрике по цене в РПЛ – 25 млн евро. Кисляк прибавил 4 млн, Батраков – 3 млн, Маркиньос – 1,5 млн (Transfermarkt)
36сегодня, 11:40
Матвей Сафонов: «От алиментов я никогда не уклоняюсь. Наверное, кому‑то хотелось, чтобы на меня это давило, но из данной ситуации я выходил неплохо»
32сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «ПСЖ» о Лиге 1: «Вся семья французского футбола работала ради триумфа в ЛЧ. Горжусь, когда «Лилль» обыгрывает «Реал», «Монако» – «Барселону»
224 минуты назад
Глебов о Личке: «Как тренера до конца я Марцела не понял. Он хороший человек, порядочный, и глобально приятно было с ним общаться»
343 минуты назад
Кэррик и Вудгейт уволены из «Мидлсбро». Майкл возглавлял команду с 2022 года
344 минуты назад
Каррера – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Пари НН» («СЭ»)
9сегодня, 12:10
Сафонов о возможном уходе из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного: «СМИ верить нельзя. Только той информации, которая идет от клуба»
9сегодня, 12:06
Президент «Комо»: «Фабрегас не покинет клуб. В ближайшие сезоны наш проект будет вращаться вокруг него»
8сегодня, 11:58
Агент Батракова о продлении контракта с «Локо»: «По всем ключевым вопросам мы почти договорились. Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать»
1сегодня, 11:56
«Балтика» бесплатно подписала защитника «Ференцвароша» Чивича. Контракт – на 3 года
7сегодня, 11:42Фото
Германия – Португалия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
4сегодня, 11:26
Андрей Канчельскис: «Зениту», может, и не надо покупать футболистов – у них и так много легионеров и классных россиян. Состав хороший»
5сегодня, 11:18