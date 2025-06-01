Индзаги вручили большого «Золотого тапира» после 0:5 «Интера» в финале ЛЧ. Это шутливая антипремия за громкие провалы
Индзаги наградили «Золотым тапиром» после поражения «Интера» (0:5) в финале ЛЧ.
Вчера «Интер» был разгромлен «ПСЖ» со счетом 0:5 в финале Лиги чемпионов в Мюнхене.
Сегодня журналисты Striscia la notizia, сатирической телевизионной программы, выходящей на Canale 5, вручили главному тренеру миланцев Симоне Индзаги большую фигуру «Золотого тапира». Это шутливая антипремия, вручаемая за громкие провалы в футболе.
«Мы сыграли плохо. Сегодня мне не хочется говорить. Я всегда был спортсменом: поражение – это обидно, но мы его принимаем.
Мы вышли в финал Лиги чемпионов. «ПСЖ» – сильная команда, они заслужили победу», – сказал Индзаги на камеру.
Фото: x.com/marifcinter
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Striscia la notizia в X
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