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Спаллетти об «Интере»: «Я бы уделил больше внимания их пути, чем поражениям. Нормально не быть в лучшей форме в определенных матчах в такой напряженный сезон»

Лучано Спаллетти высказался о разгроме «Интера» от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Миланцы уступили парижанам со счетом 0:5 в финальном матче турнира. 

«Я все еще считаю, что это был исключительный сезон, потому что «Интер» дошел до конца всех соревнований, но был вынужден уступить очень сильным командам, таким как «Наполи», «ПСЖ» и «Милан». Я бы больше внимания уделил пути «Интера», чем поражениям.

Я считаю, что им удалось добиться того, чего добиться крайне сложно, когда ты на таком уровне. Я хорошо это знаю. Я знаю о трудностях, которые существуют внутри. Наблюдая за этими матчами, например, против «Барселоны» и «Баварии», как они одержали эти победы в Лиге чемпионов, было необычайным.

Конечно, есть разочарование, потому что сошлись несколько факторов, от которых трудно защититься. Нормально не быть в лучшей форме в определенных матчах в такой напряженный сезон. Что действительно заслуживает внимания, так это их отличная работа. Они дважды выходили в финал Лиги чемпионов за три года. Для этого нужна такая сила, которую нелегко поколебать, и они доказали, что они отличные игроки в большом клубе – даже если, к сожалению, они проиграли.

Именно в матчах такого уровня ты по-настоящему показываешь, какой ты человек и насколько ты силен. Сейчас, естественно, кажется, что их мир рушится, и мы воспользуемся этим в предстоящем матче, чтобы исправить ситуацию.

Если бы я был на их месте, я был бы счастлив иметь шанс немедленно сыграть ради чего-то необыкновенного и прекрасного, например, вывести Италию на чемпионат мира», – заявил главный тренер сборной Италии.

Итальянская национальная команда в июне сыграет с Норвегией и Молдовой в отборочных матчах на ЧМ-2026.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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