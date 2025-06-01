«Аль-Хилаль» считает, что близок к соглашению с Бруну. Хавбек «МЮ» обсуждает переезд в Саудовскую Аравию с семьей (Бен Джейкобс)

В «Аль-Хилале» считают, что клуб близок к соглашению с Бруну Фернандешем.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в данный момент португалец обсуждает возможный переезд в Саудовскую Аравию со своей семьей. Это ключевой фактор при принятии решения. «Аль-Хилаль» хочет получить окончательный ответ до пятницы.

Утверждается, что «Манчестер Юнайтед » пока не получал официального запроса или предложения, но в «Аль-Хилале » уверены, что продажа будет одобрена, если сам Фернандеш захочет уйти.

Тем не менее, «МЮ» по-прежнему настаивает на том, что не хочет продавать своего капитана.

«Аль-Хилаль» готов заплатить «МЮ» 100 млн фунтов за Бруну, а игроку почти утроить зарплату. Хавбек зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю (Sky Sports)