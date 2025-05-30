Рубен Аморим: «Чувствую, что Бруну хочет остаться. Он должен играть в лучшей лиге мира. Он сделал выбор в пользу желания побеждать. «МЮ» может найти другой способ заработать»
Рубен Аморим считает, что у «Манчестер Юнайтед» нет нужды продавать капитана.
Сообщалось, что к Бруну Фернандешу есть интерес со стороны «Аль-Хилаля».
– Он сделал выбор в пользу желания побеждать. Он очень хорош и должен играть в лучшей лиге мира.
– Может ли клуб позволить себе отклонить выгодное предложение?
– Да, мы можем найти другой способ заработать деньги.
Порой решение принимать игроку. Я, конечно, говорю с ним, объясняю разные вещи. Когда ты общаешься с кем-то, ты можешь почувствовать, хочет ли этот человек остаться.
После многих матчей в этом сезоне Бруну был сильно расстроен, но он понимает, что мы делаем. Каждый раз, когда я с ним разговариваю, у меня складывается впечатление, что он хочет продолжить играть за «Манчестер Юнайтед», это точно. Но никогда не знаешь наверняка, – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «МЮ»
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