Рубен Аморим: «Чувствую, что Бруну хочет остаться. Он должен играть в лучшей лиге мира. Он сделал выбор в пользу желания побеждать. «МЮ» может найти другой способ заработать»

Рубен Аморим считает, что у «Манчестер Юнайтед» нет нужды продавать капитана.

Сообщалось, что к Бруну Фернандешу есть интерес со стороны «Аль-Хилаля ».

– Он сделал выбор в пользу желания побеждать. Он очень хорош и должен играть в лучшей лиге мира.

– Может ли клуб позволить себе отклонить выгодное предложение?

– Да, мы можем найти другой способ заработать деньги.

Порой решение принимать игроку. Я, конечно, говорю с ним, объясняю разные вещи. Когда ты общаешься с кем-то, ты можешь почувствовать, хочет ли этот человек остаться.

После многих матчей в этом сезоне Бруну был сильно расстроен, но он понимает, что мы делаем. Каждый раз, когда я с ним разговариваю, у меня складывается впечатление, что он хочет продолжить играть за «Манчестер Юнайтед », это точно. Но никогда не знаешь наверняка, – сказал главный тренер «МЮ».