«Аль-Хилаль» готов заплатить «МЮ» 100 млн фунтов за Бруну, а игроку почти утроить зарплату. Хавбек зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю (Sky Sports)
«Аль-Хилаль» намерен сделать крупное предложение «МЮ» по Бруну Фернандешу.
По информации Sky Sports, саудовский клуб готов заплатить 100 миллионов фунтов за трансфер капитана «красных дьяволов». Агент игрока, Мигел Пинью, находился в Эр-Рияде на переговорах.
Сообщается, что «Аль-Хиляль» может сделать Бруну Фернандеша одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Клуб согласен почти втрое увеличить нынешнюю зарплату хавбека, которая составляет 250 тысяч фунтов в неделю.
«Аль-Хилаль» надеется подписать Бруну до КЧМ. Саудовцы считают, что «МЮ» примет крупное предложение (ESPN)
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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