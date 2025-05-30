«Аль-Хилаль» готов заплатить «МЮ» 100 млн фунтов за Бруну, а игроку почти утроить зарплату. Хавбек зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю (Sky Sports)

«Аль-Хилаль» намерен сделать крупное предложение «МЮ» по Бруну Фернандешу.

По информации Sky Sports, саудовский клуб готов заплатить 100 миллионов фунтов за трансфер капитана «красных дьяволов». Агент игрока, Мигел Пинью, находился в Эр-Рияде на переговорах.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» может сделать Бруну Фернандеша одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. Клуб согласен почти втрое увеличить нынешнюю зарплату хавбека, которая составляет 250 тысяч фунтов в неделю.

«Аль-Хилаль» надеется подписать Бруну до КЧМ. Саудовцы считают, что «МЮ» примет крупное предложение (ESPN)