«МЮ» может приобрести Гонсалвеша в случае ухода Бруну. «Спортинг» готов отпустить хавбека за 80 млн евро (A Bola)

Педру Гонсалвеш может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб рассматривает возможность сделать предложение о покупке 26-летнего полузащитника «Спортинга» , об этом сообщает A Bola.

Это может произойти, если манкунианцы продадут хавбека Бруну Фернандеша в «Аль-Хилаль».

Португальский клуб готов отпустить футболиста за 80 миллионов евро, которые предусмотрены как сумма отступных. В ином случае «Спортинг» вряд ли будет вести переговоры.

В прошедшем сезоне Педру Гонсалвеш забил 6 голов и сделал 6 передач в 20 матчах во всех турнирах.