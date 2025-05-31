«МЮ» может приобрести Гонсалвеша в случае ухода Бруну. «Спортинг» готов отпустить хавбека за 80 млн евро (A Bola)
Педру Гонсалвеш может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб рассматривает возможность сделать предложение о покупке 26-летнего полузащитника «Спортинга», об этом сообщает A Bola.
Это может произойти, если манкунианцы продадут хавбека Бруну Фернандеша в «Аль-Хилаль».
Португальский клуб готов отпустить футболиста за 80 миллионов евро, которые предусмотрены как сумма отступных. В ином случае «Спортинг» вряд ли будет вести переговоры.
В прошедшем сезоне Педру Гонсалвеш забил 6 голов и сделал 6 передач в 20 матчах во всех турнирах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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