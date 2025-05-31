Скоулз предложил продать Бруну: «МЮ» не может сказать «нет». Когда предлагают 100 млн фунтов за него, надо бить друг другу по рукам и забирать деньги»

Пол Скоулз предложил продать Бруну Фернандеша.

Сообщалось, что к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» есть интерес со стороны «Аль-Хилаля ».

«Они говорят про 100 миллионов фунтов за него. «Манчестер Юнайтед » не может сказать «нет».

Понимаю, что он играл блестяще и тащил команду на плечах, но где он играет и какая у него позиция? Он «десятка» или опорник? Он практически мешает всей системе игры, потому что у него нет конкретной позиции.

Опять же – Бруну великолепен, не поймите меня неправильно. Но когда тебе предлагают за него 100 миллионов фунтов, то вы бьете друг другу по рукам, и ты забираешь деньги», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Поул Скоулз в интервью Overlap Fan Debate.